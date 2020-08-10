Конотопские правоохранители оперативно разыскали водителя, который скрылся с места ДТП

Только утром случайные прохожие заметили юношу и вызвали «скорую» и полицию. Немедленно прибыв на место происшествия, правоохранители отработали окружающую территорию, где обнаружили элементы бокового зеркала автомобиля и осыпь стекла.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ВАЗ-2101 с характерными механическими повреждениями.
Оперативники опросили водителя, 25-летнего жителя соседней области, и тот признался в содеянном. Он рассказал, что ночью ездил по делам, а когда возвращался домой, сбил пешехода, который вышел на проезжую часть. Испугавшись ответственности и надеясь, что его не разоблачат, он уехал.
Сейчас пострадавший с политравмой, переломами нижних конечностей и травмой головы находится на лечении в Конотопской ЦРБ.
Транспортное средство изъято и помещено на спецплощадку отдела полиции.
Следователи Конотопского отдела полиции по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), в рамках которого назначили ряд экспертиз и проводят все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств ДТП, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
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