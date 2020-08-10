Президент наградил сумчан на День Независимости Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №335 / 2020 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня независимости Украины».

В документе говорится, что «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм награждается орденом князя Ярослава Мудрого V степени Владимир Голубничий - ветеран спорт, двукратный олимпийский чемпион и двукратный рекордсмен мира по спортивной ходьбе; орденом «За заслуги» III степени – Анатолий Васильев - ректор Сумского государственного университета; присвавивается почетные звания: «Заслуженный донор Украины» сумчанам Александру Грабецкому, Юрию Степаненко и Игорю Щербаку, «Заслуженный художник Украины» - сумчанину Игорю Швачунову.