ФК «Тростянец» выиграл кубок Сумщины Сегодня, 24 августа, в Тростянце провели финал Кубка области по футболу.

В решающем матче встретились ФК «Тростянец» и «Колос» из Севериновки (Сумской район). Счет открыли хозяева поля – на 27-й минуте отличился Мигаль. Спустя 6 минут удвоил преимущество Стецюк. Под конце матча, на 86-й минуте, третий мяч забил Ревин. В итоге 3:0 – вторая подряд победа «Тростянца» в кубке области.