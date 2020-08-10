ФК «Тростянец» выиграл кубок Сумщины

В решающем матче встретились ФК «Тростянец» и «Колос» из Севериновки (Сумской район). Счет открыли хозяева поля – на 27-й минуте отличился Мигаль. Спустя 6 минут удвоил преимущество Стецюк. Под конце матча, на 86-й минуте, третий мяч забил Ревин. В итоге 3:0 – вторая подряд победа «Тростянца» в кубке области.
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