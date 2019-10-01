Сумчане с медалями чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

Воспитанники тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях: Егор Редька - 1 золотая, 1 бронзовая; Елена Редька - 1 золотая, Елизавета Мирошниченко – 1 серебряная.
2 августа в Виннице завершился чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации....
2-5 июля в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (удлиненные дистанции) и чемпионат Украины среди ДЮСШ....
6-9 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (спринт) и кубок Украины на классических дистанциях....
17-28 октября в Гуанчжоу (Китай) проходили международные соревнования «Genesis Cup international ARDF Championship» по спортивной радиопеленгации....
С 26 по 29 сентября в городе Тарга-Жиу (Румыния) прошел чемпионат Европы по спортивному радиоориентированию....