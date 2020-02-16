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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели шахматный турнир ко Дню Независимости

23 августа в клубе «Интеллект» СумГУ ко Дню Независимости, Федерация шахмат Сумской области провела неофициальный блиц-турнир.

Регламент: 15 туров, 3 минуты, 2 секунды на ход. Интерес, азарт, быстрота мышления ошибочный ход - таковы постулаты шахматной игры в блиц. 10 очков набрали опытные блицеры Владимир Федченко и Владимир Савченко, 3-4 места по 8,5 очков разделили Владимир Тихоновский и Николай Семенов. Также при проведении итогов были отмечены грамотами и призовыми юные Михаил и Остап Лемешенко.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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