Краснопольчанин установил два рекорда Гиннеса в один день

Тем самым он превзошел свои же рекорды двухлетней давности, которые были зафиксированы в мировом Реестре рекордов.
С дополнительным весом 60 фунтов (27,2 кг) он осуществил за одну минуту 27 повторений, что больше на одно повторение, а с дополнительным весом 100 фунтов (45,3 кг) совершил за одну минуту 18 повторений, что на два больше чем в 2018 году.
Попытки были санкционированы штаб-квартирой Книги рекордов Гиннеса (Великобритания), зафиксированы авторитетной судейской бригадой, результаты будут переданы на утверждение в указанной мировой организации.
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