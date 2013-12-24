Краснопольчанин установил два рекорда Гиннеса в один день 22 августа на стадионе «Колос» (пгт Краснополье) двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Артем Сиробаба установил два новых рекорда в подтягивании на перекладине с дополнительным весом.

Тем самым он превзошел свои же рекорды двухлетней давности, которые были зафиксированы в мировом Реестре рекордов.

С дополнительным весом 60 фунтов (27,2 кг) он осуществил за одну минуту 27 повторений, что больше на одно повторение, а с дополнительным весом 100 фунтов (45,3 кг) совершил за одну минуту 18 повторений, что на два больше чем в 2018 году.

Попытки были санкционированы штаб-квартирой Книги рекордов Гиннеса (Великобритания), зафиксированы авторитетной судейской бригадой, результаты будут переданы на утверждение в указанной мировой организации.