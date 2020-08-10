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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:141060

В Сумах еще 44 случая COVID-19 (обновлено)

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- В августе у нас наблюдается значительное распространением коронавирусной инфекции, - начала она. – Всего с начала тестирования в Сумах зарегистрировано 581 больной. За последние 8 дней – 238 человек. Количество новых больных превышает цифры предыдущей недели более, чем в два раза. Зарегистрировано случаи среди 17 детей и 13 медработников.

Выздоровели 5 человек, все взрослые. На сегодняшний день больных 438, из них 107 человек на стационарном лечении: 81 в центре инфекционных болезней им. З. Красовицкого, 12 – в Белопольской районной больнице, 4 – в Тростянецкой, 1 – в ведомственном учреждении, 1 – в областном перинатальном центре, 8 детей на стационарном лечении в детской больнице, 331 человек на амбулаторном лечении, в том числе 17 детей и 314 взрослых. Всего умерло 5 человек: 3 мужчины и 2 женщины. Заболело 37 медработников, 11 из них выздоровели.

Общество Коронавирус

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