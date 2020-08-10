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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Стало известно, кто в Сумах на прошлой неделе умер с диагнозом COVID-19

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе двое больных умерли, - доложила она. - Это мужчины 44 и 69 лет, которые имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе системного характера. Они были инфицированы в семейных очагах.

Общество Смерть от коронавируса

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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