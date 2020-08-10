Стало известно, кто в Сумах на прошлой неделе умер с диагнозом COVID-19 Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе двое больных умерли, - доложила она. - Это мужчины 44 и 69 лет, которые имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе системного характера. Они были инфицированы в семейных очагах.