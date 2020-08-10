На Сумщине 59 новых случаев коронавируса Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- По Сумской области подтвержденных случаев 1246 (59 за сутки), из них 20 больных умерли, - доложила она. - Выздоровели 520 пациентов (7 за последние сутки). Заболело 86 медработников.