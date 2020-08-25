На Сумщине 1246 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 25 августа в Сумской области 1246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 59 человек (Сумы - 44, Сумской р-н - 1, Шостка - 3, Лебедин - 3, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 3, Кролевецкий р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Роменский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 520 человек, из них за минувшие сутки - 7 (Ахтырка - 6, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 581 случай заболевания, в Сумском районе - 78, Белопольский район - 38, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 15, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 52, Конотопский район - 35, пгт Краснополье - 2, раснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 73, г. Лебедин - 9, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 66, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район - 7, г. Ромны - 40, Роменский район – 25, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 53, г. Шостка - 52, Шосткинский р-н - 2.