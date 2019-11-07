Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43368

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- «Сумытеплоэнерго» продолжает в штатном режиме подготовку целостного имущественного комплекса теплоснабжения города Сумы, который находится у нас на обслуживании, к отопительному сезону, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Выполняем ремонт оборудования и регламентные работы на ТЭЦ, котельных, насосных станциях, центральных тепловых пунктов. По тепловым сетям завершены гидравлические испытания, продолжаем выполнять ремонтные работы по ликвидации порывов, замене аварийных участком тепловых сетей. Также контролируем подготовку потребителей к отопительному сезону.

Было проведено совещание, я предупредила всех управителей, что пора уже сдавать теплопункты и получать акты готовности к отопительному сезону.

- Сколько процентов у вас? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Всех мероприятий, в том числе по гидравлическим испытаниям, выполнено на 80%. Но по состоянию на сегодня уже должны были быть сданы 500 тепловых пунктов с выполнением всех мероприятий, по 414 жилым домам уже должны обратиться за получением актов.

- А сколько обратилось?

- Пока ни одного. Они выполняют последние работы, кроме сдачи теплопункта в полном объеме.

- Александр Иванович, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры г-ну Журбе. – Почему так происходит?

- Каждый год обслуживающие организации готовят теплопункты в полном объеме, потом будут сдавать их.

- Понятно, но почему не в графике?

- Потому что им нужно выполнять и другие работы – крыши, другие аварийные работы. Каждый год такая ситуация, и они в последний момент сдают документы.

- И что теперь?

- Дома готовятся, акты готовятся. Мы обсуждали эти вопросы на совещании.

- Александр Иванович, вы плохо их контролируете. Они у вас хорошо живут, вольготно себя чувствуют. Они думают, что если никто ничего не требует, то в последнюю неделю будут бегать и просить «Сумытеплоэнерго», чтобы подписали акты… Когда планируете завершить эту работу?

- До 25 сентября должны сдать все акты готовности.

- Сколько через неделю будет готово?

- Они сами все готовят, нам только подают цифры.

- Чтобы через час мне были цифры! – поднял голос мэр. – Если их жестком не контролировать, они плевать на вас будут. Будут тянуть сначала до 25 сентября, потом до 25 октября. Каждый год так делают…

Общество Отопительный сезон

По тематике

Сумские управители не успевают готовиться к зиме
17.08.2020 09:57

Сумские управители не успевают готовиться к зиме

Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону....

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період
03.01.2020 12:40

Сумські рятувальники нагадують про пожежну безпеку в опалювальний період

Щороку з настанням холодного періоду збільшується кількість пожеж, травмування та загибель людей на них, через елементарне недотримання та нехтування правилами...

18.11.2019 08:46

В центре Сум три дома до сих пор без тепла

А мэр снова грозит своим подчиненным…...

11.11.2019 08:50

До сих пор не все сумчане с теплом

Вопрос включения отопления в жилом фонде Сум обсуждали сегодня, 11 ноября, на аппаратном совещании в мэрии....

На Сумщине все еще не все дома с теплом
07.11.2019 13:55

На Сумщине все еще не все дома с теплом

Объекты социальной сферы подключены к теплу на 100%, а жилой фонд - на 99,8%....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.