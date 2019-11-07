Сумские управители не успевают готовиться к зиме Сумские управители отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- «Сумытеплоэнерго» продолжает в штатном режиме подготовку целостного имущественного комплекса теплоснабжения города Сумы, который находится у нас на обслуживании, к отопительному сезону, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Выполняем ремонт оборудования и регламентные работы на ТЭЦ, котельных, насосных станциях, центральных тепловых пунктов. По тепловым сетям завершены гидравлические испытания, продолжаем выполнять ремонтные работы по ликвидации порывов, замене аварийных участком тепловых сетей. Также контролируем подготовку потребителей к отопительному сезону.

Было проведено совещание, я предупредила всех управителей, что пора уже сдавать теплопункты и получать акты готовности к отопительному сезону.

- Сколько процентов у вас? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Всех мероприятий, в том числе по гидравлическим испытаниям, выполнено на 80%. Но по состоянию на сегодня уже должны были быть сданы 500 тепловых пунктов с выполнением всех мероприятий, по 414 жилым домам уже должны обратиться за получением актов.

- А сколько обратилось?

- Пока ни одного. Они выполняют последние работы, кроме сдачи теплопункта в полном объеме.

- Александр Иванович, - обратился мэр к директору департамента инфраструктуры г-ну Журбе. – Почему так происходит?

- Каждый год обслуживающие организации готовят теплопункты в полном объеме, потом будут сдавать их.

- Понятно, но почему не в графике?

- Потому что им нужно выполнять и другие работы – крыши, другие аварийные работы. Каждый год такая ситуация, и они в последний момент сдают документы.

- И что теперь?

- Дома готовятся, акты готовятся. Мы обсуждали эти вопросы на совещании.

- Александр Иванович, вы плохо их контролируете. Они у вас хорошо живут, вольготно себя чувствуют. Они думают, что если никто ничего не требует, то в последнюю неделю будут бегать и просить «Сумытеплоэнерго», чтобы подписали акты… Когда планируете завершить эту работу?

- До 25 сентября должны сдать все акты готовности.

- Сколько через неделю будет готово?

- Они сами все готовят, нам только подают цифры.

- Чтобы через час мне были цифры! – поднял голос мэр. – Если их жестком не контролировать, они плевать на вас будут. Будут тянуть сначала до 25 сентября, потом до 25 октября. Каждый год так делают…