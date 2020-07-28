На Сумщине грузину дали 6 лет за ограбление и поножовщину К 6 годам лишения свободы осужден гражданин Грузии, который в частности ограбил незнакомца на Сумщине.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 30-летнего гражданина Грузии, который сначала ограбил незнакомца на Сумщине, а затем ударил ножом посетителя кафе в Киеве.

Установлено, что обвиняемый, который до этого уже был дважды судим за кражи и грабеж, после освобождения из мест лишения свободы менять привычный образ жизни не стал. Сначала он вместе с сообщником в г. Ахтырка напал на незнакомца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался в ночное время домой. Нападавшие избили мужчину и отобрали у него два мобильных телефона. А уже через несколько месяцев обвиняемый во время спора ударил ножом посетителя кафе в столице. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

По приговору Ахтырского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины и по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Более того, осужденного взят под стражу в зале суда.

Сообщник осужденного уже отбывает наказание, он был приговорен к 3 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.