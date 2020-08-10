В Сумах в аварию попала маршрутка Авария произошла сегодня, 25 августа, около 9.30.

На перекрестке ул. Харьковская и СКД столкнулись маршрутка и ВАЗ. Предварительно, никто не пострадал. На месте работает патрульная полиция. Подробности позже.