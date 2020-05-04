Треть Сум не получит горячую воду с 1 сентября

- На Котельной продолжаются регламентные работы, но с четверга они приостановлены, так как «Горводоканал» отключил нам холодную воду. Ждем решения.
- Анатолий Алексеевич, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору КП «Горводоканал» г-ну Сагачу. – Давайте после аппаратного совещания через полчаса ко мне, поговорим по этому поводу. А если включим воду, успеваете с горячей водой.
- Если будет вода, то горячую пустим с 15 сентября.
- Вы же говорили с 1-го? В чем причина?
- Технически готовимся, но пока не получается. Раньше 15-го не получится.
Напомним: КСПУ задолжало водоканалу за холодную воду более 14 млн грн.
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