В Сумах на самоизоляции 58 человек, вернувшихся из-за границы

По ее словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 30 человек, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 2644 человек, прибывший из-за границы, у 2586 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 58 человека.
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