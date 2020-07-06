В Сумах на самоизоляции 58 человек, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замначальника «Службы 15-80» Людмила Бойко.

По ее словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 30 человек, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 2644 человек, прибывший из-за границы, у 2586 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 58 человека.