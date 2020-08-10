Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52249

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на пр-те М. Лушпы и ул. И. Сирко.

Из-за порыва на вводе диаметром 100 мм на пр-те М. Лушпы не получают воду жители д. №16 на пр-те Михаила Лушпы и д. №№ 19, 21 по ул. Ивана Сирко.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

По тематике

20.08.2020 14:39

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка....

Центр Сум и Барановка сегодня ночью без воды
20.08.2020 12:15

Центр Сум и Барановка сегодня ночью без воды

В Сумах ночью приостановят работу Лучанского водозабора....

18.08.2020 09:56

Кому из сумчан сегодня отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....

17.08.2020 12:43

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака....

Ночью половина Сум останется без воды
15.08.2020 17:02

Ночью половина Сум останется без воды

Для выполнения аварийных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по улице Героев Крут, 72 сегодня, 15...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.