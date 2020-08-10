Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Из-за порыва на вводе диаметром 100 мм на пр-те М. Лушпы не получают воду жители д. №16 на пр-те Михаила Лушпы и д. №№ 19, 21 по ул. Ивана Сирко.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка....
В Сумах ночью приостановят работу Лучанского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака....
Для выполнения аварийных работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 400 мм по улице Героев Крут, 72 сегодня, 15...