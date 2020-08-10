Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на пр-те М. Лушпы и ул. И. Сирко.

Из-за порыва на вводе диаметром 100 мм на пр-те М. Лушпы не получают воду жители д. №16 на пр-те Михаила Лушпы и д. №№ 19, 21 по ул. Ивана Сирко. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.