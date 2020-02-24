Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег сологуб, автомобиль ВАЗ-21154 выезжал из кармана на Харьковскую СКД на красный свет, после чего допустил столкновение с «Рутой», которая ехала по Харьковской на зеленый в сторону «Химпрома». В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На водителя ВАЗ патрульные составили админпротокол по ч. 124 КУоАП (совершение ДТП).
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