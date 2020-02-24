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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05569

Стали известны подробности утренней аварии с маршруткой в Сумах

ДТП произошло сегодня, 25 августа, около 9 утра на перекрестке ул. Харьковская и СКД.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег сологуб, автомобиль ВАЗ-21154 выезжал из кармана на Харьковскую СКД на красный свет, после чего допустил столкновение с «Рутой», которая ехала по Харьковской на зеленый в сторону «Химпрома». В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На водителя ВАЗ патрульные составили админпротокол по ч. 124 КУоАП (совершение ДТП).

Право ДТП с маршруткой

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