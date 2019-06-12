В Сумах не отказываются от «Сурм України», но гала-концерт под вопросом Вопрос проведения Дня города обсуждали сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Какая ситуация у нас с проведением Дня города? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальницы горотдела культуры Натальи Цыбульской. – Вы же видите, что у нас с карантином.

- Готовимся, думаем, как провести.

- Да, я понимаю, будем обсуждать, чтобы провести праздники качественно, но в условиях карантинных ограничений. Думаю, до среды, до 16.00 у нас уже все будет готово. Думаю, оркестры фестиваля «Сурми України» могут выступать локально. А вот гала-концерт и выступление на площади Независимости под большим вопросом.