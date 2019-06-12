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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30334

В Сумах не отказываются от «Сурм України», но гала-концерт под вопросом

Вопрос проведения Дня города обсуждали сегодня, 25 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Какая ситуация у нас с проведением Дня города? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальницы горотдела культуры Натальи Цыбульской. – Вы же видите, что у нас с карантином.

- Готовимся, думаем, как провести.

- Да, я понимаю, будем обсуждать, чтобы провести праздники качественно, но в условиях карантинных ограничений. Думаю, до среды, до 16.00 у нас уже все будет готово. Думаю, оркестры фестиваля «Сурми України» могут выступать локально. А вот гала-концерт и выступление на площади Независимости под большим вопросом.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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