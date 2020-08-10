Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44445

В Сумах пожарные дважды за день тушили пожар в школе

24 августа в 16:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшей школы № 16 на ул. Мира.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что на первом этаже пламя охватило мусор на площади около 5 кв. м. В 16:40 пожар был локализован, а в 16:52 - ликвидирован.

В 20:43 спасатели были вызваны снова по этому же адресу. Загорелась деревянная колонна на площади до 6 кв. м и перекрытие на площади около 2 кв. м. на втором этаже. Возникла угроза распространения огня на остальные постройки. В 20:54 пожар удалось локализовать, а в 21:05 - ликвидировать.

Здание не эксплуатируется уже больше 10 лет и не охраняется, поэтому уже много раз становилась местом возникновения пожаров.

Общество
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.