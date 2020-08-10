В Сумах пожарные дважды за день тушили пожар в школе 24 августа в 16:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании бывшей школы № 16 на ул. Мира.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что на первом этаже пламя охватило мусор на площади около 5 кв. м. В 16:40 пожар был локализован, а в 16:52 - ликвидирован.

В 20:43 спасатели были вызваны снова по этому же адресу. Загорелась деревянная колонна на площади до 6 кв. м и перекрытие на площади около 2 кв. м. на втором этаже. Возникла угроза распространения огня на остальные постройки. В 20:54 пожар удалось локализовать, а в 21:05 - ликвидировать.

Здание не эксплуатируется уже больше 10 лет и не охраняется, поэтому уже много раз становилась местом возникновения пожаров.