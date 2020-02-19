Полиция Глухова нашла у вора пистолет Переделанный под боевые патроны стартовый пистолет незаконно хранил у себя дома 39-летний мужчина.

В рамках расследования уголовного производства по факту кражи чужого имущества у одного из жителей города был проведен санкционированный обыск. Во время которого, кроме похищенных вещей, были обнаружены еще и стартовый пистолет «Zoraki 914» с признаками переделки.

Сам мужчина рассказал, что не помнит, где его нашел. По его словам, пистолет был в неисправном состоянии, поэтому он решил его отремонтировать и «усовершенствовать» для стрельбы боевыми патронами.

Полицейские изъяли оружие и похищенные вещи, а в отношении мужчины открыли еще одно уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Правоохранители напоминают гражданам, что согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, лицо, сохраняла оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности в случае их добровольного выдачи органам власти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.