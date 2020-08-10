Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34202

У жительницы Лебедина псевдобанкир выманил 10 тысяч

С заявлением о преступлении в Лебединское отделение полиции обратилась 62-летняя жительница районного центра и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником банка, заявил, что неизвестные злоумышленники пытались получить доступ к ее банковскому счету и снять с него деньги. Для того, «чтобы исключить доступ посторонним лицам к счету», «банковский работник» посоветовал женщине самостоятельно срочно снять с карточки все имеющиеся на ней деньги и отправить их на указанные им номера телефонных карточек. А после того, как «в банке для женщины откроют новый счет, вместо «поврежденного» злоумышленниками, все деньги сразу же будут перечислены на него». Доверчивая женщина поверила и выполнила все рекомендации мошенника. И лишь через некоторое время после того, как дело было сделано и разговор по телефону с неизвестным прекращен, пенсионерка связалась с банком, и поняла, что стала жертвой аферы и потеряла все свои сбережения в сумме 10 200 гривен.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника.

Полицейские снова предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: настоящий банковский работник никогда не будет выпытывать у вас конфиденциальную информацию и «спасать» ваши деньги по телефону. Если ваш собеседник в телефонном общении с вами вдруг начинает проникаться судьбой ваших денег на ваших же банковских счетах, - знайте, вы говорите с мошенником. Поэтому необходимо взять себя, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 17:51

На Сумщине полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пожилой женщины более 14 000 гривен

Пенсионерка из Липовой Долины, перечислив на банковские счета неизвестной злоумышленницы кругленькую сумму, якобы на лечение травмированного дочерью ребенка, впоследствии выяснила,...

21.08.2020 13:38

Працівники поліції попереджають сумчан про шахрайські смс-розсилки

Як свідчить поліцейська статистика, за останній час зросла кількість громадян, які потрапили у тенета шахраїв, передзвонивши за номерами телефонів, вказаних...

17.08.2020 11:32

В Сумах мошенник выманил у пенсионерки 55 тысяч

Аферист, представившись врачом, сообщил 79-летней женщине, что ее сын в больнице и нуждается в срочном дорогостоящем лечении. Мать, пытаясь помочь...

13.08.2020 13:06

Полицейские разоблачили в мошенничестве жителя Лебединщины

Более 5 тысяч гривен ущерба причинил мужчина своей соседке, выдурив у нее сначала мобильный телефон, а потом деньги....

11.08.2020 11:39

В Сумах полиция разыскивает псевдоврача, который выманил у пенсионерки тысячу евро

Сумчанка попала в «классическую» мошенническую схему - поверив незнакомому телефонному собеседнику, назвавшемуся врачом, которому она передала на «операцию» для своего...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.