У жительницы Лебедина псевдобанкир выманил 10 тысяч С заявлением о преступлении в Лебединское отделение полиции обратилась 62-летняя жительница районного центра и сообщила, что стала жертвой мошенника.

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина и, представившись работником банка, заявил, что неизвестные злоумышленники пытались получить доступ к ее банковскому счету и снять с него деньги. Для того, «чтобы исключить доступ посторонним лицам к счету», «банковский работник» посоветовал женщине самостоятельно срочно снять с карточки все имеющиеся на ней деньги и отправить их на указанные им номера телефонных карточек. А после того, как «в банке для женщины откроют новый счет, вместо «поврежденного» злоумышленниками, все деньги сразу же будут перечислены на него». Доверчивая женщина поверила и выполнила все рекомендации мошенника. И лишь через некоторое время после того, как дело было сделано и разговор по телефону с неизвестным прекращен, пенсионерка связалась с банком, и поняла, что стала жертвой аферы и потеряла все свои сбережения в сумме 10 200 гривен.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск злоумышленника.

Полицейские снова предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Помните: настоящий банковский работник никогда не будет выпытывать у вас конфиденциальную информацию и «спасать» ваши деньги по телефону. Если ваш собеседник в телефонном общении с вами вдруг начинает проникаться судьбой ваших денег на ваших же банковских счетах, - знайте, вы говорите с мошенником. Поэтому необходимо взять себя, сразу же положить трубку, если разговор происходит по телефону, и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.