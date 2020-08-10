На Сумщине полиция разыскивает мошенницу, которая выманила у пожилой женщины более 14 000 гривен

В Липоводолинское отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась 75-летняя жительница районного центра. Правоохранителям, которые прибыли по вызову, потерпевшая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая назвалась дочерью, и с плачем и всхлипыванием в трубку сообщила, что выходя из магазина, случайно травмировала дверью чужого малолетнего ребенка. Травмированного мальчика якобы забрали в больницу, и он требует немедленного и дорогостоящего лечения.
Поэтому «дочка» попросила старушку «перечислить сколько есть на карточке денег», на указанные банковские счета. Пенсионерка занервничала и сразу же восприняла информацию за достоверную и, желая спасти от неприятностей родного ребенка, отправилась к ближайшему банковскому терминалу. Попросив случайную встречную помочь ей перечислить деньги на счета «дочки», женщина совершила банковскую операцию. Впоследствии, овладев собой, пенсионерка уже сама позвонила настоящий дочери и выяснила, что попала в мошенническую ловушку.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности мошенницы и места ее нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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