В Кролевце полицейские оперативно задержали воровку

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась продавец одного из местных магазинов. Она рассказала, что находясь на рабочем месте, оставила свой кошелек на прилавке, а через некоторое время обнаружила его отсутствие. В кошельке был мобильный телефон и больше 1000 гривен.
Установить личность злоумышленницы правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Они четко зафиксировали злоумышленницу и сам процесс кражи.
Просмотрев записи, оперативники полиции сразу узнали воровку. Ею оказалась 47-летняя жительница Кролевца. Женщина объяснила правоохранителям, что кошелек выбросила, а деньги и телефон, которые были в нем, взяла для личного пользования. Мобильный телефон полицейские изъяли и вернули владелице.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы, арест, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские Сумского отдела полиции установили двух граждан, которые обокрали съемную квартиру....
О краже мобильного телефона в полицию сообщила 43-летняя сумчанка....
Вором оказался 49-летний конотопчанин, который ранее уже имел проблемы с законом и отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, разбойных нападений...
Полицейские установили: чтобы украсть чужой двухколесник, 21-летний ранее неоднократно судимый молодой человек воспользовался слесарными инструментами. Повредив цепочку припаркованного у подъезда...
Трое подростков, повредив защитные ролеты, пытались проникнуть в торговый киоск....