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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44215

В Кролевце полицейские оперативно задержали воровку

Воспользовавшись невнимательностью продавщицы, злоумышленница присвоила ее кошелек, лежавший на прилавке.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась продавец одного из местных магазинов. Она рассказала, что находясь на рабочем месте, оставила свой кошелек на прилавке, а через некоторое время обнаружила его отсутствие. В кошельке был мобильный телефон и больше 1000 гривен.

Установить личность злоумышленницы правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Они четко зафиксировали злоумышленницу и сам процесс кражи.

Просмотрев записи, оперативники полиции сразу узнали воровку. Ею оказалась 47-летняя жительница Кролевца. Женщина объяснила правоохранителям, что кошелек выбросила, а деньги и телефон, которые были в нем, взяла для личного пользования. Мобильный телефон полицейские изъяли и вернули владелице.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы, арест, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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