В Кролевце полицейские оперативно задержали воровку Воспользовавшись невнимательностью продавщицы, злоумышленница присвоила ее кошелек, лежавший на прилавке.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась продавец одного из местных магазинов. Она рассказала, что находясь на рабочем месте, оставила свой кошелек на прилавке, а через некоторое время обнаружила его отсутствие. В кошельке был мобильный телефон и больше 1000 гривен.

Установить личность злоумышленницы правоохранителям помогли камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Они четко зафиксировали злоумышленницу и сам процесс кражи.

Просмотрев записи, оперативники полиции сразу узнали воровку. Ею оказалась 47-летняя жительница Кролевца. Женщина объяснила правоохранителям, что кошелек выбросила, а деньги и телефон, которые были в нем, взяла для личного пользования. Мобильный телефон полицейские изъяли и вернули владелице.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За совершенное женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы, арест, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.