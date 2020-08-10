В Сумах мотоцикл въехал в легковушку

Как сообщают очевидцы, около 13.30 столкнулись «Пежо» и мотоцикл «Спарк». Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. На месте «скорая», полиции пока нет.
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