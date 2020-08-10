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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01601

В Сумах мотоцикл въехал в легковушку

Сегодня, 25 августа, на ул. СКД произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, около 13.30 столкнулись «Пежо» и мотоцикл «Спарк». Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. На месте «скорая», полиции пока нет.

Право Дтп

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В Сумах сбили 73-летнего велосипедиста

Полиция выясняет причины ДТП, в котором пострадал пенсионер....

В Конотопе в ДТП пострадал мопедист
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В Конотопе в ДТП пострадал мопедист

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В Сумах мотоциклист въехал в припаркованный автомобиль
22.08.2020 09:51

В Сумах мотоциклист въехал в припаркованный автомобиль

20 августа, около 17.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сергея Табалы....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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