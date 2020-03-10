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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24483

На Роменщине ремонтируют мост

Начат капитальный ремонт мостового перехода на автомобильной дороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участке км 244 + 475 (с. Правдюки).

Завершаются работы по демонтажу пролетных строений существующего мостового сооружения. Уже завершены работы по устройству свайного поля под монолитные фундаменты и начаты подготовительные работы для устройства монолитных фундаментов (установка опалубки, армирование), работы по сборке металлической гофрированной трубы.

Подрядная организация, выполняющая работы - ООО "Автомагистраль-Юг", сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

Общество Ремонт моста

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