На Роменщине ремонтируют мост Начат капитальный ремонт мостового перехода на автомобильной дороге Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка на участке км 244 + 475 (с. Правдюки).

Завершаются работы по демонтажу пролетных строений существующего мостового сооружения. Уже завершены работы по устройству свайного поля под монолитные фундаменты и начаты подготовительные работы для устройства монолитных фундаментов (установка опалубки, армирование), работы по сборке металлической гофрированной трубы. Подрядная организация, выполняющая работы - ООО "Автомагистраль-Юг", сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.