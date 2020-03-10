На Роменщине ремонтируют мост

Завершаются работы по демонтажу пролетных строений существующего мостового сооружения. Уже завершены работы по устройству свайного поля под монолитные фундаменты и начаты подготовительные работы для устройства монолитных фундаментов (установка опалубки, армирование), работы по сборке металлической гофрированной трубы.
Подрядная организация, выполняющая работы - ООО "Автомагистраль-Юг", сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.
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На Сумщине третий год продолжают ремонтировать мост через Ворсклу в с. Климентово Ахтырского района....
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