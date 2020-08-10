У Сумах відбудеться забіг на честь вшанування пам’яті загиблих воїнів Цього року #ЗАБІГВОЇНІВ відбудеться в День пам’яті захисників України, яких вшановують щорічно. Початок забігу 29 серпня о 10:00.

Проведення забігу є проявом поваги та гордості за героїв України. Кожен житель Сумщини може продемонструвати свою повагу та вдячність тим, хто віддав своє життя задля того, щоб всі ми жили в незалежній Україні.

Вперше забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбувся в Сумах у 2019 році та зібрав понад 100 осіб, серед яких були учасники бойових дій на Сході України, родичі, близькі та побратими загиблих воїнів. Зібрав команду однодумців та організував захід учасник АТО Ярослав БУРЕНКО.

Цього року захід відбудеться з дотриманням всіх санітарних норм адаптивного карантину.

Подробиці та посилання на реєстрацію: https://vseprobegi.org/race/1466?fbclid=IwAR01mS2rPr_MI5Bnn5Rtsd6pK8NkaOjJ_FLiwua8SBu-zSKN2p9dPN1s_g

За додатковою інформацією звертатися до Ярослава Буренка (097-000-77-88).

Нагадаємо, в Україні 29 серпня відзначатимуть День пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цей пам'ятний день встановив 24 серпня 2019 року Президент Володимир Зеленський. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - дня виходу українських військ з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.