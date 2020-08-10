За «Food Centre-Sumy» сыграет марокканский футзалист Сумской футзальный клуб «Food Centre-Sumy» объявил заявку на сезон-2020/21.

Вратари: Никита Ситнер, Константин Петухов, Евгений Балухта.

Универсалы: Арсений Гуреев, Виталий Байцур * Ясин Ессаргини **, Алексей Заволова, Денис Зеленкевич, Роман Зеленский, Дмитрий Игумнов, Виталий Катеринин, Василий Кефа * Александр Нагернюк, Руслан Острога, Артем Петренко, Александр Сметаненко, Андрей Целик.

* Виталий Байцур и Василий Кефа официально станут игроками «Food Centre-Sumy» после поступления в Ассоциацию футзалу Украина трансферных листов из-за границы.

** Ясин Ессаргини станет игроком «Food Centre-Sumy» после разрешения на перелеты из Марокко в Украине в связи с карантинными ограничениями.

Новички: Евгений Балухта - воспитанник сумского футзала. Со студенческих лет защищал ворота команды "Сумыхимпром-СДПУ" в городских, областных соревнованиях и Второй лиге чемпионата Украины по футзалу.

Яссин Ессаргини известен украинским поклонникам футзала - с 2017 по 2019 год он выступал в составе «АРПИ Запорожье». Прошлый сезон универсал провел у себя на родине в клубе «La Ville Haute Kénitra Futsal». В сентябре прошлого года Ессаргини получил вызов в сборную Марокко, в составе которой выиграл товарищеский турнир в Китае.

Алексей Заволова родом из Черниговщины, представляет черниговский «Инваспорт», и является игроком национальной сборной Украины по футзалу среди игроков с недостатками зрения. В составе сборной Заволова выиграл чемпионат Европы 2018 года, где был признан лучшим игроком. Также в своем активе Алексей имеет «золото» международного турнира в Севилье (Испания) в 2019 году и чемпионата мира этого же года. Также в 2019 году получил звание лучшего футболиста среди спортсменов с недостатками зрения Черниговщины.

Александр Сметаненко учился азам футбола в ДЮСШ Сумского района и сусмкой «Барсе». Воспитанник заслуженного тренера Украины по футболу Анатолия Семенца. 2019 года выдался на удивление успешным для юного бомбардира: в составе команда машиностроительного колледжа СумГУ выиграл соревнования по футзалу среди юношеских команд высших учебных заведений I-II уровней аккредитации; в составе КЗ ДЮСШ Сумской районного совета стал серебряным призером чемпионата Украины по футзалу U-17; в ДЮСШ ССР серебряным призером и лучшим бомбардиром Кубка Украины по футзалу U-17.

Александр Нагернюк футзалом начал заниматься в Сумском государственном университете, имеет опыт матчей чемпионата Украины среди команд Первой лиги в составе "Food Centre-СумГУ» и во Второй лиге в составе "Агросвит- Food Centre-СумГУ-2".