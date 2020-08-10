Верховная Рада одобрила повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен Верховная Рада Украины одобрила поправки в бюджет 2020 года, предусматривающие повышение минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября, пишет Hromadske.

Фактические показатель минимальной зарплаты вырастет на 5,86%. Власти направят на эти цели 3,5 млрд гривен, которые возьмут из сэкономленных за счет обслуживания государственного долга денег. Это стало возможным благодаря отклонению фактического курса нацвалюты к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом, указанным при подготовке госбюджета на 2020 год.

Издание отмечает, что положительно такое решение скажется на бюджетниках, зарплата которых рассчитывается на основании минимальной заработной платы. Также от этого показателя зависят социальные выплаты и взносы в Пенсионный фонд.

При этом увеличатся расходы предпринимателей – физических лиц – на оплату единого социального взноса, который составляет 22% от минимальной зарплаты. Также вырастут обязательства не только малого и среднего бизнеса, но и государственных учреждений, которым придется искать дополнительные средства для оплаты труда.

Повышение минимальной зарплаты 6 августа инициировал президент Владимир Зеленский. До этого она составляла 4 723 гривны, последнее повышение на 550 гривен произошло в январе 2020 года.

Средняя заработная плата в Украине, по данным Госстата за март этого, составила 11 446 гривен ($424).

В мае Зеленский во время пресс-конференции говорил, что сейчас правительству не хватает денег, чтобы еще поднять заработную плату. "Кстати, средняя зарплата, не у всех, но в среднем выросла. К сожалению, мало, но выросла", – заявил тогда Зеленский.