В Глухове мертвая пенсионерка несколько дней пролежала в квартире Драматическая история произошла в многоквартирном доме, в районе военного городка в Глухове.

Как рассказала старшая дома Валентина Филенко, женщина жила одна, фактически никогда не покидала пределов квартиры. Еще при жизни старушка не беспокоилась бытовой обстановкой в жилище, что повлекло за собой неприятные последствия в виде полчища тараканов. Насекомых было столь много, что они заполонили собой пространство и у входа в квартиру. Валентина Николаевна рассказывает, что достучаться к женщине было невозможно. Изредка к ней наведывалась дочь, приносила продукты. Повлиять на обстановку они пытались неоднократно, но изменить положение дел кардинальным образом не представлялось возможным. Вскрыть дверь в квартиру у жильцов дома не было законных оснований.

И вот в пятницу, 21 августа соседи услышали неприятный запах из квартиры одинокой старушки и забили тревогу. Входная дверь была открыта. Старшая дома зашла в квартиру и на полу среди гор мусора обнаружила тело женщины.

“Мы сразу же обратились в полицию, вызвали скорую”, – говорит Валентина Николаевна.

Тело женщины было направлено в морг. Однако, провести вскрытие не удалось по причине пребывания в отпуске патологоанатома.

“Совместными усилиями соседей собрали небольшие средства, чтобы отправить почившую в Шосткинский морг. Приложили немалые усилия, дабы отыскать вторую дочь, которая проживает в России. Она передала для матери 5 тысяч рублей. Но этих средств не достаточно для проведения захоронения. Рассматривается вопрос выделение денежных средств из городского бюджета в виду того, что дети дали понять, что заниматься захоронением матери не собираются.”

Сколько именно дней покойная пролежала в квартире предстоит выяснить экспертам. На данный момент, жильцы дома во главе со старшей решают вопрос проведения дезинфекции квартиры покойной, пишет Глухов.инфо.