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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине в гараже загорелась легковушка

На Сумщине ликвидируя возгорание гаража, пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и хозяйственную постройку.

24 августа в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Биланы Белопольского района. Звонила хозяйка, которая увидела, что в гараже пылает легковой автомобиль ВАЗ-21099, а огонь быстро распространяется горючими конструкциями сооружения. На место происшествия прибыла добровольная пожарная команда с. Биланы и 40-й государственный пожарно-спасательный пост.

На момент прибытия пожарных гараж был полностью охвачен огнем. Возникла угроза переброски пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. В 17:42 пожар был локализован, в 18:10 ликвидирован.

По словам владельца, в его транспортном средстве неоднократно возникали технические неисправности с электропроводкой, вероятно, именно короткое замыкание электросети привело к пожару, сообщает Управление ГСЧС Украины является Сумской области.

Общество Пожар

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