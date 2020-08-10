На Сумщине в гараже загорелась легковушка

24 августа в 17:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в с. Биланы Белопольского района. Звонила хозяйка, которая увидела, что в гараже пылает легковой автомобиль ВАЗ-21099, а огонь быстро распространяется горючими конструкциями сооружения. На место происшествия прибыла добровольная пожарная команда с. Биланы и 40-й государственный пожарно-спасательный пост.
На момент прибытия пожарных гараж был полностью охвачен огнем. Возникла угроза переброски пламени на жилой дом и хозяйственную постройку. В 17:42 пожар был локализован, в 18:10 ликвидирован.
По словам владельца, в его транспортном средстве неоднократно возникали технические неисправности с электропроводкой, вероятно, именно короткое замыкание электросети привело к пожару, сообщает Управление ГСЧС Украины является Сумской области.
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