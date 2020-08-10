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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19222

Сумские патрульные помогли маленькому щенку найти дом

На днях экипаж патрульных полицейских получил сообщение о помощи на улице Пограничной. В обращении говорилось о том, что неизвестные выбросили маленького щенка из автомобиля возле двора заявителя, а потом просто уехали.

Приехав на место происшествия, инспекторы увидели маленького питомца. Заявитель и его жена до приезда патрульных накормили четвероногого. Он охотно шел на контакт. Стражи порядка не могли оставить четвероногого на улице, поэтому решили отвезти его в приют. Следуя туда, инспекторы все же решили попробовать самостоятельно найти ему новую семью.

«По своему опыту знаю, что найденные на улице животные изрядно чувствуют любовь, привязанность и благодарность своим спасителям. Год назад я и сама забрала с улицы бездомного кота, о чем ни разу не пожалела», - рассказывает заместитель командира 4-й роты Анна Лемешко.

Уже через полчаса старания инспекторов не остались напрасными - собачку принимали в новой любящей семье.

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