Сумские патрульные помогли маленькому щенку найти дом

Приехав на место происшествия, инспекторы увидели маленького питомца. Заявитель и его жена до приезда патрульных накормили четвероногого. Он охотно шел на контакт. Стражи порядка не могли оставить четвероногого на улице, поэтому решили отвезти его в приют. Следуя туда, инспекторы все же решили попробовать самостоятельно найти ему новую семью.
«По своему опыту знаю, что найденные на улице животные изрядно чувствуют любовь, привязанность и благодарность своим спасителям. Год назад я и сама забрала с улицы бездомного кота, о чем ни разу не пожалела», - рассказывает заместитель командира 4-й роты Анна Лемешко.
Уже через полчаса старания инспекторов не остались напрасными - собачку принимали в новой любящей семье.