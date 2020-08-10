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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21219

Сумські рятувальники перевіряють школи міста

Фахівці Служби порятунку напередодні нового навчального року здійснюють комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення та приведення у належний протипожежний стан навчальних закладів міста.

Зокрема, 21 серпня  рятувальники відвідали навчальні установи міста. Надзвичайники приділяли особливу увагу утриманню в належному протипожежному стані шляхів евакуації, наявності достатньої кількості первинних засобів пожежогасіння, а також стану електрогосподарства, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Також, фахівці Служби порятунку провели з працівниками освітніх закладів додаткові протипожежні інструктажі й нагадали основні правила пожежної безпеки та порядок дій на випадок виникнення надзвичайних подій.

Рятувальники вкотре нагадують керівникам закладів освіти про їхню особисту відповідальність за утримання будівель, територій шкіл та дитсадків у належному протипожежному стані,що передбачає в першу чергу:

  • наявність та утримання в належному стані первинних засобів гасіння;
  • наявність і утримання в належному стані евакуаційних виходів з будівлі, оснащення їх спеціальними знаками;
  • своєчасний планово-попереджувальний ремонт електрогосподарства;
  • оформлення інформаційних стендів зі схемами з профілактики надзвичайних ситуацій;
  • проведення інструктажів з учнями та персоналом школи на тему пожежної безпеки тощо. 

Пам'ятайте, що знання правил пожежної безпеки та дотримання протипожежного режиму у навчальних закладах є запорукою безпечної життєдіяльності дітей та педагогів! 

 

Сумський міський відділ

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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