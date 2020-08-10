Сумські рятувальники перевіряють школи міста

Зокрема, 21 серпня рятувальники відвідали навчальні установи міста. Надзвичайники приділяли особливу увагу утриманню в належному протипожежному стані шляхів евакуації, наявності достатньої кількості первинних засобів пожежогасіння, а також стану електрогосподарства, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Також, фахівці Служби порятунку провели з працівниками освітніх закладів додаткові протипожежні інструктажі й нагадали основні правила пожежної безпеки та порядок дій на випадок виникнення надзвичайних подій.
Рятувальники вкотре нагадують керівникам закладів освіти про їхню особисту відповідальність за утримання будівель, територій шкіл та дитсадків у належному протипожежному стані,що передбачає в першу чергу:
Пам'ятайте, що знання правил пожежної безпеки та дотримання протипожежного режиму у навчальних закладах є запорукою безпечної життєдіяльності дітей та педагогів!
Сумський міський відділ
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області