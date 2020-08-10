Сумські рятувальники перевіряють школи міста Фахівці Служби порятунку напередодні нового навчального року здійснюють комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення та приведення у належний протипожежний стан навчальних закладів міста.

Зокрема, 21 серпня рятувальники відвідали навчальні установи міста. Надзвичайники приділяли особливу увагу утриманню в належному протипожежному стані шляхів евакуації, наявності достатньої кількості первинних засобів пожежогасіння, а також стану електрогосподарства, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання. Також, фахівці Служби порятунку провели з працівниками освітніх закладів додаткові протипожежні інструктажі й нагадали основні правила пожежної безпеки та порядок дій на випадок виникнення надзвичайних подій.

Рятувальники вкотре нагадують керівникам закладів освіти про їхню особисту відповідальність за утримання будівель, територій шкіл та дитсадків у належному протипожежному стані,що передбачає в першу чергу:

наявність та утримання в належному стані первинних засобів гасіння;

наявність і утримання в належному стані евакуаційних виходів з будівлі, оснащення їх спеціальними знаками;

своєчасний планово-попереджувальний ремонт електрогосподарства;

оформлення інформаційних стендів зі схемами з профілактики надзвичайних ситуацій;

проведення інструктажів з учнями та персоналом школи на тему пожежної безпеки тощо.

Пам'ятайте, що знання правил пожежної безпеки та дотримання протипожежного режиму у навчальних закладах є запорукою безпечної життєдіяльності дітей та педагогів!

Сумський міський відділ

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області