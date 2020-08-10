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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58239

В Сумах вода будет с хлором

Сумской водоканал завтра начинает очистку резервуаров чистой воды Тополянского водозабора.

КП «Горводоканал» с 26 по 28 августа будет проводить работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянской насосной станции.

В связи с выполнением этих работ в домах жителей района Курского микрорайона, районов Веретеновки и с. Песчаного, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц вода может временно иметь запах хлора.

На коммунальном предприятии также напоминают, что данные работы выполняются планово, с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, а перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

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