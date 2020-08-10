В Глухове снова поменялась власть. Дважды за день Депутаты Глуховского горсовета восстановили Елену Демишеву в должности секретаря Глуховского городского совета, а потом снова уволили.

Чтобы выполнить решение Сумского окружного суда, 25 августа созвали внеочередную сессию Глуховского городского совета. Депутаты проголосовали за восстановление экс-секретаря и досрочно прекратили полномочия Юрия Бурлаки. Таким образом судебные требования были выполнены в полном объеме. Далее путем тайного голосования депутаты досрочно прекратили полномочия Елены Демишевой. Еще одним решением выбрали Юрия Бурлаку на должность секретаря Глуховского городского совета, сообщает пресс-служба Глуховского горсовета.