На Сумщине 23 новых случая коронавирусной инфекции На утро 26 августа в сумской области подтверждено 1269 случаев COVID-19.

За последние сутки подтверждено 23 новых случая. Выздоровело 27 человек, - всего 547. За все время пандемии умерло 20 человек. Продолжают лечиться 702.

В Украине за сутки подтверждено 1670 новых случаев, - всего 110085. Выздоровело 584 человека, - всего 53454. Умерло 36 человек, - всего 2354. Лечатся 54277.