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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:05886

На Сумщине 23 новых случая коронавирусной инфекции

На утро 26 августа в сумской области подтверждено 1269 случаев COVID-19.

За последние сутки подтверждено 23 новых случая. Выздоровело 27 человек, - всего 547. За все время пандемии умерло 20 человек. Продолжают лечиться 702.

В Украине за сутки подтверждено 1670 новых случаев, - всего 110085. Выздоровело 584 человека, - всего 53454. Умерло 36 человек, - всего 2354. Лечатся 54277.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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