На Сумщине 23 новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки подтверждено 23 новых случая. Выздоровело 27 человек, - всего 547. За все время пандемии умерло 20 человек. Продолжают лечиться 702.
В Украине за сутки подтверждено 1670 новых случаев, - всего 110085. Выздоровело 584 человека, - всего 53454. Умерло 36 человек, - всего 2354. Лечатся 54277.
По состоянию на 26 августа в Сумской области 1269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 25 августа в Сумской области 1246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 24 августа в Сумской области 1187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 24 августа в Сумской области подтверждено уже 1187 случаев COVIS-19....