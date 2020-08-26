На Сумщине 1269 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 26 августа в Сумской области 1269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 23 человек (Сумы - 13, Сумской р-н - 4, Ахтырка - 2, Роменский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 547 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Сумы - 1, Шостка - 6, Конотоп - 6, Ахтырский р-н - 4, Ахтырка - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 593 случая заболевания, в Сумском районе - 83, Белопольский район - 38, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 15, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 52, Конотопский район - 35, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 73, г. Лебедин - 9, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 40, Роменский район – 26, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 55, г. Шостка - 52, Шосткинский р-н - 2.