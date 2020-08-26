Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25883

На Сумщине 1269 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 26 августа в Сумской области 1269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 23 человек (Сумы - 13, Сумской р-н - 4, Ахтырка - 2, Роменский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 20 летальных случаев.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 547 человек, из них за минувшие сутки - 27 (Сумы - 1, Шостка - 6, Конотоп - 6, Ахтырский р-н - 4, Ахтырка - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 593 случая заболевания, в Сумском районе - 83, Белопольский район - 38, Бурынский район - 4, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 15, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 52, Конотопский район - 35, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 73, г. Лебедин - 9, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, пгт Недригайлов – 31, Недригайловский район - 20, г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 40, Роменский район – 26, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 55, г. Шостка - 52, Шосткинский р-н - 2.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине 23 новых случая коронавирусной инфекции
Сегодня 09:05

На Сумщине 23 новых случая коронавирусной инфекции

На утро 26 августа в сумской области подтверждено 1269 случаев COVID-19....

На Сумщине 1246 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:05

На Сумщине 1246 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 25 августа в Сумской области 1246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумах еще 44 случая COVID-19 (обновлено)
Вчера 08:14

В Сумах еще 44 случая COVID-19 (обновлено)

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине 1187 случаев заболевания COVID-19: подробности
24.08.2020 10:22

На Сумщине 1187 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 24 августа в Сумской области 1187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 22 новых случая коронавируса
24.08.2020 08:47

На Сумщине 22 новых случая коронавируса

На утро 24 августа в Сумской области подтверждено уже 1187 случаев COVIS-19....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.