В Сумах объявили конкурс на 7 автобусных маршрутов

Объектом конкурса является отдельный автобусный маршрут (несколько маршрутов) городского автобусного сообщения общего пользования с определенными режимами движения. Перечень объектов конкурса с указанием режима движения, количестве, пассажировместимости и класса автобусов определяется решением Организатора о проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских и / или пригородных автобусных маршрутах общего пользования с учетом городской и / или пригородной маршрутной сети в пределах территории Сумской городской объединенной территориальной громады.
Документы принимаются Рабочим органом - филиалом «Сумыавтотранссервис» УДП «Укринтеравтосервис» по адресу: г. Сумы, ул. С.Бандеры, 40, каб. 316-318 до 16:00. 10.09.2020 включительно. Плата за участие в конкурсе составляет 4231,94 грн за каждый объект конкурса и вносится по следующим реквизитам: Получатель: филиал «Сумыавтотранссервис» УДП «Укринтеравтосервис» р/с UA813375680000026003300982719 Сумское управление АО «Ощадбане». Назначение платежа: плата за участие в конкурсе по перевозке пассажиров 02.10.2020 г.
Заседание конкурсного комитета начнется 2 октября 2020 года в 10:00 по адресу: г. Сумы, пл. Независимости 2, каб. 59.
Речь идет о 7 маршрутах.
Условия конкурса здесь.
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