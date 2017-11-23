Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:01184

В Сумах объявили конкурс на 7 автобусных маршрутов

Исполнительный комитет Сумского городского совета объявляет конкурс по определению на конкурсной основе юридических и физических лиц-предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных автобусных маршрутах общего пользования в пределах территории Сумской городской объединенной территориальной громады.

Объектом конкурса является отдельный автобусный маршрут (несколько маршрутов) городского автобусного сообщения общего пользования с определенными режимами движения. Перечень объектов конкурса с указанием режима движения, количестве, пассажировместимости и класса автобусов определяется решением Организатора о проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских и / или пригородных автобусных маршрутах общего пользования с учетом городской и / или пригородной маршрутной сети в пределах территории Сумской городской объединенной территориальной громады.

Документы принимаются Рабочим органом - филиалом «Сумыавтотранссервис» УДП «Укринтеравтосервис» по адресу: г. Сумы, ул. С.Бандеры, 40, каб. 316-318 до 16:00. 10.09.2020 включительно. Плата за участие в конкурсе составляет 4231,94 грн за каждый объект конкурса и вносится по следующим реквизитам: Получатель: филиал «Сумыавтотранссервис» УДП «Укринтеравтосервис» р/с UA813375680000026003300982719 Сумское управление АО «Ощадбане». Назначение платежа: плата за участие в конкурсе по перевозке пассажиров 02.10.2020 г.

Заседание конкурсного комитета начнется 2 октября 2020 года в 10:00 по адресу: г. Сумы, пл. Независимости 2, каб. 59.

Речь идет о 7 маршрутах.

Условия конкурса здесь.

Фото
Общество Транспортный конкурс

По тематике

Сумы больше не увидят желтых «Рут»?
13.01.2020 09:14

Сумы больше не увидят желтых «Рут»?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение провести транспортный конкурс без участия нынешних маршруток....

20.03.2018 11:51

В Сумах определили перевозчиков на шести городских маршрутах

Сегодня, 20 марта, состоялось заседание конкурсного комитета для определения на конкурсной основе перевозчиков, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и...

13.02.2018 11:00

В Сумах объявили мини-конкурс на перевозку пассажиров

12 февраля исполком Сумского горсовета объявил конкурс на перевозку пассажиров на шести городских автобусных маршрутах общего пользования....

12.12.2017 14:59

В Сумах пройдет мини-траснпортный конкурс

Сумской исполком на своем очередном заседании 12 декабря принял решение о проведении транспортного конкурса на 5 маршрутах....

23.11.2017 11:07

В Сумах будут выбирать перевозчиков по новым условиям

Исполнительный комитет Сумского горсовета утвердил новые условия проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в городе....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.