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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49375

В Конотопе будут судить мошенницу

До 3 лет лишения свободы грозит женщине, которая мошенническим путем завладела средствами клиентов финансовой компании.

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы г. Конотоп, которая мошенническим путем завладела средствами клиентов финансовой компании.

По данным следствия, проведенного Конотопским отделом полиции, женщина с января 2020 года работала в региональном центре финансовой компании по договору, занимаясь распространением информационных и рекламных материалов. Несмотря на определенный объем полномочий, женщина периодически забирала у клиентов средства, которые они приносили согласно графику платежей по кредитным договорам. Получив наличные, подозреваемая выдавала клиентам чек, однако средства на банковский счет компании не перечисляла. За 5 месяцев женщина обманула 10 человек и присвоила более 30 тыс. грн.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана) УК Украины. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество

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