Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30246

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали пожар в жилом доме

Сегодня, 26 августа, в 3:09, к спасателям поступило сообщение, что в с. Шлях Кролевецкого района горит жилой дом.

О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия выезжала местная пожарная команда с. Белогривое. Дополнительно, преодолев расстояние в 14 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, хозяйка дома проснулась, почувствовав запах дыма. Выбежав на улицу, она обнаружила, что горение происходит на веранде. Огонь мгновенно охватил деревянную стену и перекинулся на крышу. На момент прибытия пожарных горела кровля на площади до 4 кв. м, перекрытие и стены на площади до 20 кв. м.

В 3:49 пожар был локализован, в 4:26 ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

По тематике

В Сумах пожарные снова дважды тушили возгорания в заброшенной школе
Сегодня 10:05

В Сумах пожарные снова дважды тушили возгорания в заброшенной школе

25 августа второй день подряд в г. Сумы спасатели дважды тушили возгорания в неэксплуатируемом двухэтажном здании бывшей школы № 16...

На Сумщине в гараже загорелась легковушка
Вчера 16:07

На Сумщине в гараже загорелась легковушка

На Сумщине ликвидируя возгорание гаража, пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и хозяйственную постройку....

18.08.2020 11:45

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом

17 августа в 16:13, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Севрюковской в с. Щомы...

17.08.2020 12:11

В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание балкона многоквартирного дома

16 августа в 16:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе дома по ул. Дремина в...

14.08.2020 13:49

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню

13 августа в 19:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Апрельская в с....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.