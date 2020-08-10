Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали пожар в жилом доме

О пожаре сообщила хозяйка. На место происшествия выезжала местная пожарная команда с. Белогривое. Дополнительно, преодолев расстояние в 14 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 22-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, хозяйка дома проснулась, почувствовав запах дыма. Выбежав на улицу, она обнаружила, что горение происходит на веранде. Огонь мгновенно охватил деревянную стену и перекинулся на крышу. На момент прибытия пожарных горела кровля на площади до 4 кв. м, перекрытие и стены на площади до 20 кв. м.
В 3:49 пожар был локализован, в 4:26 ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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