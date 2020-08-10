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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На сайті Тростянецької міськради публікують новини зі згадкою політичної партії голови ОТГ

Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА зафіксували на сайті Тростянецької міської ради новини із згадкою партії «Сила Людей», представником якої є голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова, а сам голова виступає у футболці з символікою партії.

В новині на офіційному сайті Тростянецької міської ради від 18 серпня 2020 йдеться про написання програми розвитку Тростянецької громади від політичної партії «Сила Людей».

«Більшість місцевих партій пишуть свої програми у власних кабінетах або списують її із загальноукраїнських лозунгів. По-іншому діє політична партія «Сила Людей», яка вийшла писати програму розвитку нашої Тростянецької громади на 5 років разом із звичайними людьми - жителями нашої громади!», - йдеться у новині.

Крім того, Юрій Бова міський голова Тростянецької ОТГ вказаний в новині, як лідер політичної партії «Сила людей».

А на офіційній сторінці Тростянецької міської ради в Facebook опубліковані фото, де видно, що Юрій Бова виступав у брендованій футболці з написом «Сила людей» на фоні банера з такими самими написами «Сила людей».

Фото: офіційна сторінка в Facebook Тростянецької міської ради

На питання спостерігача ОПОРИ чи планує Юрій Бова подавати свою кандидатуру на місцеві вибори і від якої партії, а також щодо згаданих в  матеріалі подій, міський голова відповів: «Так, від політичної партії «Сила людей». Про програму, це була наша ініціатива, щоб писати її не в нашому партійному офісі, а разом з людьми, щоб відчувати настрої людей і відчувати те, що потрібно людям, а не партійним діячам».

Крім того, в новині на офіційному сайті Тростянецької міської ради від 18 серпня 2020 про святкування у днів с.Кам’янка та с. Кам’янецьке зазначається: «Повітряними кульками й морозивом порадувала діток політична партія «Сила людей»! Тематичні локації створив у сільському парку Тростянецький Палац дітей та юнацтва! Це й розважальна програма для малечі, й творчі майстер-класи, й виставка виробів гуртківців».

Ольга Коренєва, ОПОРА
 
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