«Сервис Люкс» — победитель Летнего чемпионата АФС 25 августа прошли игры последнего тура Летнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины в высшей лиге.

«Сервис Люкс» обыграл «Lex VSK-СумБуд» 5:2 и стал победителем турнира.

Серебряным призером стала «Смачна Кава», которая сыграла в последнем туре с «Ощадбанком» вничью 4:4. А вот «банкиры», отстав на одно очко от соперника, довольствуются бронзовыми наградами.