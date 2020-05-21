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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51310

«Сервис Люкс» — победитель Летнего чемпионата АФС

25 августа прошли игры последнего тура Летнего чемпионата Ассоциации футзала Сумщины в высшей лиге.

«Сервис Люкс» обыграл «Lex VSK-СумБуд» 5:2 и стал победителем турнира.

Серебряным призером стала «Смачна Кава», которая сыграла в последнем туре с «Ощадбанком» вничью 4:4. А вот «банкиры», отстав на одно очко от соперника, довольствуются бронзовыми наградами.

Спорт Мини-футбол

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Состоялась жеребьевка Летнего Кубка АФС
18.08.2020 16:40

Состоялась жеребьевка Летнего Кубка АФС

Сегодня, 18 августа, в офисе компании «Футбол Профи» состоялась жеребьевка Летнего Кубка АФС-2020....

В этом году футбольную площадку возле 27-й школы ремонтировать не собираются
31.07.2020 12:32

В этом году футбольную площадку возле 27-й школы ремонтировать не собираются

Мэр Сум Александр Лысенко снова пообещал отремонтировать аварийную футбольную площадку в следующем году....

Стартовал VI летний чемпионат АФС
13.07.2020 12:40

Стартовал VI летний чемпионат АФС

На прошлой неделе стартовал чемпионат ассоциации футзала Сумщины по мини-футболу....

Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу
10.06.2020 15:30

Определились пары 1/8 Кубка Сум мини-футболу

9 июня состоялось совещание представителей команд по Кубка города от Федерации футзала Сум....

В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных
21.05.2020 10:24

В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных

«Лига Тростянец» по мини-футболу возвращается....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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