«Сервис Люкс» — победитель Летнего чемпионата АФС

«Сервис Люкс» обыграл «Lex VSK-СумБуд» 5:2 и стал победителем турнира.
Серебряным призером стала «Смачна Кава», которая сыграла в последнем туре с «Ощадбанком» вничью 4:4. А вот «банкиры», отстав на одно очко от соперника, довольствуются бронзовыми наградами.
Сегодня, 18 августа, в офисе компании «Футбол Профи» состоялась жеребьевка Летнего Кубка АФС-2020....
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