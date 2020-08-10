Подробности вчерашней аварии на СКД в Сумах На улице Сумской-Киевских дивизий столкнулись легковушка и мотоцикл - пострадал водитель мототранспорта.

Происшествие произошло 25 августа, около 13.30. Предварительно, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot 306, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с мотоциклом Spark, который двигался в попутном направлении.

Вследствие ДТП 17-летний водитель мототранспорта получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов ДТП. Сейчас продолжаются следственные действия.