Мэр Сум нарушает правила благоустройства в городе

Объявления расклеиваются за пару дней до встречи на деревьях, столбах, турниках и т.п. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Евгений Плаксиєнко.
«И этот человек борется с рекламой на столбах. Его физиономия даже на турниках и деревьях. КаКаду блин...», - написал он, напоминая об обещании блокировать телефоны компаний, которые рекламируются таким же образом при помощи мифической программы «Какаду» пару лет назад.
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