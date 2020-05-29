Мэр Сум нарушает правила благоустройства в городе Начав свою предвыборную агитацию, которая замаскировалась под встречи с жителями, «команда Лысенка» лепит объявления о них, куда не попадя.

Объявления расклеиваются за пару дней до встречи на деревьях, столбах, турниках и т.п. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Евгений Плаксиєнко.

«И этот человек борется с рекламой на столбах. Его физиономия даже на турниках и деревьях. КаКаду блин...», - написал он, напоминая об обещании блокировать телефоны компаний, которые рекламируются таким же образом при помощи мифической программы «Какаду» пару лет назад.

Интересно, оштрафует дли инспекция по благоустройству мэра Сум или хотя бы кого-нибудь из его «команды»?