Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя

Как говорят правоохранители, это не первый подобный поступок, совершенный юношей. В прошлый раз он при схожих обстоятельствах незаконно завладел ВАЗом своего зятя, и сейчас в суде продолжается рассмотрение материалов, собранных досудебным следствием.
Вчера молодой человек снова вмешался в ссору супругов. Более того, он воспользовался баллончиком со спецсмесью. И пока 41-летний мужчина, выйдя из машины, протирал глаза, юноша сел за руль и погнал машину, куда видели глаза.
Пострадавшему не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в полицию.
Правоохранители быстро разыскали и парня, и легковушку. Следователи квалифицировали действия юноши как незаконное завладение транспортным средством и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 УК Украины. Машина сейчас находится на спецплощадке, а сам «угонщик» общается со следствием.
Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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