Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя Как установили сотрудники роменской полиции, 19-летний житель райцентра, вмешавшись в ссору своей сестры с ее мужем, в пылу совершил угон автомобиля зятя.

Как говорят правоохранители, это не первый подобный поступок, совершенный юношей. В прошлый раз он при схожих обстоятельствах незаконно завладел ВАЗом своего зятя, и сейчас в суде продолжается рассмотрение материалов, собранных досудебным следствием.

Вчера молодой человек снова вмешался в ссору супругов. Более того, он воспользовался баллончиком со спецсмесью. И пока 41-летний мужчина, выйдя из машины, протирал глаза, юноша сел за руль и погнал машину, куда видели глаза.

Пострадавшему не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители быстро разыскали и парня, и легковушку. Следователи квалифицировали действия юноши как незаконное завладение транспортным средством и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 289 УК Украины. Машина сейчас находится на спецплощадке, а сам «угонщик» общается со следствием.

Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.