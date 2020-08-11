Полиция Тростянца разыскивает мошенницу, которая обменяла пенсионерке 12 тысяч гривен на сувенирные банкноты Чтобы зайти в жилище 80-летней бабушки, злоумышленница представилась работницей службы энергосбыта и попросила проверить показатели счетчика.

В Тростянецкое отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что к ней домой пришла неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей службы энергосбыта. Визитерка попросила разрешения зайти в жилище якобы для снятия показаний счетчика, поэтому бабушка впустила ее в дом.

Далее гостья стала рассказывать пенсионерке о существующих мошеннических схемах, и, между прочим, поинтересовалась, есть ли у нее сбережения. Пенсионерка ответила утвердительно, и тогда женщина предложила проверить имеющуюся наличность. Осмотрев принесенные бабушкой деньги, незнакомка сказала, что это старые купюры, и их следует как можно скорее заменить на новые. Она предложила старушке свои услуги, и, обменяв средства, быстро ушла.

Впоследствии пенсионерка рассказала о новой «денежной реформе» своей соседке, и от нее узнала, что попала в мошенническую ловушку.

В полиции по факту преступления открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливают личность злоумышленницы и ее местонахождение.

Правоохранители еще раз советуют гражданам не впускать незнакомцев, кем бы они ни представлялись, в свои дома. Не следует также и доверять полученной от них информации, особенно если речь заходит о деньгах, ценности и сбережениях. Будьте бдительны и благоразумны, а в случае появления вблизи вашего жилья любых подозрительных лиц сразу обращайтесь по спецлинии полиции «102». Правоохранители максимально быстро проверят полученную от вас информацию, и в случае подтверждения ваших подозрений злоумышленники будут привлечены к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.