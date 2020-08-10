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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00180

На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой

Роменские полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир мотоцикла.

Происшествие произошло 25 августа на автодороге Ромны - Липовая Долина. Полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с мотоциклом Forte под управлением 57-летнего водителя.

В результате аварии водитель и пассажирка мотоцикла получили телесные повреждения, и госпитализированы в Роменскую ЦРБ.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на спецплощадку. Что касается водителей, то предварительно признаков опьянения у них не обнаружено.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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