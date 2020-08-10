На Роменщине в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиркой

Происшествие произошло 25 августа на автодороге Ромны - Липовая Долина. Полицейские предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего столкнулся с мотоциклом Forte под управлением 57-летнего водителя.
В результате аварии водитель и пассажирка мотоцикла получили телесные повреждения, и госпитализированы в Роменскую ЦРБ.
Оба транспортных средства изъяты и помещены на спецплощадку. Что касается водителей, то предварительно признаков опьянения у них не обнаружено.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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