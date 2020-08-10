Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам. Это решение начнет действовать с 29 августа до 28 сентября.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает «Я и Закон».

«Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил глава МВД Арсен Аваков.

Однако ограничения не коснутся водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Кроме этого, ограничения не коснутся людей, которые учатся на территории Украины, имеют вид на жительство в Украине, признаны беженцами или лицами, нуждаются в специальной защите, являются дипломатами и консулами.