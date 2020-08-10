Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает «Я и Закон».
«Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил глава МВД Арсен Аваков.
Однако ограничения не коснутся водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
Кроме этого, ограничения не коснутся людей, которые учатся на территории Украины, имеют вид на жительство в Украине, признаны беженцами или лицами, нуждаются в специальной защите, являются дипломатами и консулами.
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