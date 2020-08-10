Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12257

Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев

Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам. Это решение начнет действовать с 29 августа до 28 сентября.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает «Я и Закон».

«Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил глава МВД Арсен Аваков.

Однако ограничения не коснутся водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

Кроме этого, ограничения не коснутся людей, которые учатся на территории Украины, имеют вид на жительство в Украине, признаны беженцами или лицами, нуждаются в специальной защите, являются дипломатами и консулами.

Общество Карантин

По тематике

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов
Сегодня 15:04

Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов

Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения в регионах....

В Сумах усилили карантин
22.08.2020 13:36

В Сумах усилили карантин

Сегодня, 22 августа, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.... 1

В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия
21.08.2020 16:45

В «желтых» районах Сумщины и Сумах усилили противоэпидемические мероприятия

Усиление противоэпидемических мероприятий на некоторых территориях Сумской области связано с широким распространением COVID-19....

Сумски маршрутчикам снова напомнили о карантине
21.08.2020 11:36

Сумски маршрутчикам снова напомнили о карантине

В Сумах с перевозчиками пассажирского транспорта провели совещание по правилам работы в условиях карантина....

Сумы уже в желтой зоне по карантину
20.08.2020 20:50

Сумы уже в желтой зоне по карантину

Минздрав изменил распределение по карантинным зонами. Количество «красных» районов выросла....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.