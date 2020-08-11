Держекоінспекція просить сумчан здавати корупціонерів Якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної екологічної інспекції у Сумській області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти у зручний для Вас спосіб, пише пресс-лужба управління Державної екологічної інспекції в Сумській області.

Канали для надання повідомлень:

Письмові повідомлення можна направляти:

- з використанням засобів поштового зв’язку з позначкою «Про корупцію» на адресу Державної екологічної інспекції у Сумській області: вул. Першотравнева, 29, м.Суми, 40009 або ВПЗ Суми, а/с 1, 40000;

- особисто вкинути листа в опломбовану поштову скриньку, яка знаходиться в адміністративній будівлі за адресою: вул. Першотравнева, 29, м. Суми;

- надіславши листа електронною поштою на адресу: deiantikor@gmail.com.

Усні повідомлення можна надавати:

- зателефонувавши за номером: +38 (0542) 60-09-35 або +380993594636;

- на особистому прийомі головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

Дні прийому: кожного вівторка з 8-00 до 17-00. Перерва з 12-00 до 12-46.

Контактна особа: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Безкровна Тетяна Володимирівна. Також, якщо Ви хочете повідомити про правопорушення, пов’язане з корупцією, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію, вона працює цілодобово: 0-800-50-02-02.

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів: прізвища, ім’я, по-батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи; тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена; прізвища, ім’я, по батькові, адреси, контактного телефону, електронної адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Згідно статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог Закону. Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Нагадуємо, що звернення з інших питань, які не стосуються корупційних правопорушень, без зазначення місця проживання заявника, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про звернення громадян» визнаються анонімними і розгляду не підлягають.