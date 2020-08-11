Стал известен календарь ФК «Альянс»

Сегодня, 26 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины по футболу в Первой лиге сезона 2020/21.
Согласно календарю, осенняя часть чемпионата, в которой пройдет 16 туров, начнется 5 сентября в и закончится 30 ноября матчами с «ВПК-Агро». А вот весенняя часть начнется 19 марта домашним матчем с «Нивой», закончится сезон 11 июня матчем последнего тура против «Кремня» также дома.
Первый круг:
1 тур: «Альянс» - «ВПК-Агро» 05.09
2 тур: «Нива» Тернополь - «Альянс» 11.09
3 тур: «Альянс» - МФК «Николаев» 21.09
4 тур: «Агробизнес» - «Альянс» 26.09
5 тур: «Альянс» - «Кристалл» 06.10
6 тур: «Металлист 1925» - «Альянс» 11.10
7 тур: «Альянс» - «Полесье» 16.10
8 тур: «Альянс» - «Волынь» 21.10
9 тур: «Авангард» - «Альянс» 26.10
10 тур: «Альянс» - «Горняк-Спорт» 31.10
11 тур: «Оболонь» - «Альянс» 05.11
12 тур: «Альянс» - «Верес» 10.11
13 тур: «Прикарпатье» - «Альянс» 15.11
14 тур: «Альянс» - «Черноморец» 20.11
15 тур: «Кремень» - «Альянс» 25.11
Второй круг:
16 тур: «ВПК-Агро» - «Альянс» 30.11
17 тур: «Альянс» - «Нива» 19.03.2021
18 тур: «Николаев» - «Альянс» 26.03
19 тур: «Альянс» - «Агробизнес» 31.03
20 тур: «Кристалл» - «Альянс» 05.04
21 тур: «Альянс» - «Металлист 1925» 10.04
22 тур: «Полесье» - «Альянс» 16.04
23 тур: «Волынь» - «Альянс» 24.04
24 тур: «Альянс» - «Авангард» 30.04
25 тур: «Горняк-Спорт» - «Альянс» 07.05
26 тур: «Альянс» - «Оболонь» 15.05
27 тур: «Верес» - «Альянс» 21.05
28 тур: «Альянс» - «Прикарпатье» 26.05
29 тур: «Черноморец» - «Альянс» 04.06
30 тур: «Альянс» - «Кремень» 11.06
Сегодня, 24 августа, в Тростянце провели финал Кубка области по футболу....
Сегодня, 24 августа, в Тростянце на стадионе им. В.Куца пройдет финальный матч Кубка Сумщины по футболу....
Сезон 2020/2021 для «Альянса» начнется в субботу, 29 августа....
Сегодня, 22 августа, богодуховские «горожане» принимали в контрольной встрече сумских....
21 августа состоялся перенесенный матч 2-го тура чемпионата области по футболу....