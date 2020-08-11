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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32220

Стал известен календарь ФК «Альянс»

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» стартует в новом сезоне домашним матчем 5 сентября.

Сегодня, 26 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины по футболу в Первой лиге сезона 2020/21.

Согласно календарю, осенняя часть чемпионата, в которой пройдет 16 туров, начнется 5 сентября в и закончится 30 ноября матчами с «ВПК-Агро». А вот весенняя часть начнется 19 марта домашним матчем с «Нивой», закончится сезон 11 июня матчем последнего тура против «Кремня» также дома.

Первый круг:

1 тур: «Альянс» - «ВПК-Агро» 05.09

2 тур: «Нива» Тернополь - «Альянс» 11.09

3 тур: «Альянс» - МФК «Николаев» 21.09

4 тур: «Агробизнес» - «Альянс» 26.09

5 тур: «Альянс» - «Кристалл» 06.10

6 тур: «Металлист 1925» - «Альянс» 11.10

7 тур: «Альянс» - «Полесье» 16.10

8 тур: «Альянс» - «Волынь» 21.10

9 тур: «Авангард» - «Альянс» 26.10

10 тур: «Альянс» - «Горняк-Спорт» 31.10

11 тур: «Оболонь» - «Альянс» 05.11

12 тур: «Альянс» - «Верес» 10.11

13 тур: «Прикарпатье» - «Альянс» 15.11

14 тур: «Альянс» - «Черноморец» 20.11

15 тур: «Кремень» - «Альянс» 25.11

Второй круг:

16 тур: «ВПК-Агро» - «Альянс» 30.11

17 тур: «Альянс» - «Нива» 19.03.2021

18 тур: «Николаев» - «Альянс» 26.03

19 тур: «Альянс» - «Агробизнес» 31.03

20 тур: «Кристалл» - «Альянс» 05.04

21 тур: «Альянс» - «Металлист 1925» 10.04

22 тур: «Полесье» - «Альянс» 16.04

23 тур: «Волынь» - «Альянс» 24.04

24 тур: «Альянс» - «Авангард» 30.04

25 тур: «Горняк-Спорт» - «Альянс» 07.05

26 тур: «Альянс» - «Оболонь» 15.05

27 тур: «Верес» - «Альянс» 21.05

28 тур: «Альянс» - «Прикарпатье» 26.05

29 тур: «Черноморец» - «Альянс» 04.06

30 тур: «Альянс» - «Кремень» 11.06

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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