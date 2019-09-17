На Косовщинском водохранилище нарушители добыли почти 100 раков

Около 19.00 обнаружены два нарушителя, которые добывали раков в запретный период двумя рамками. Таким образом им удалось выловить 97 раков, общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 2 473,50 грн.
На нарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъяты на склад Сумского рыбоохранного патруля, согласно описи-оценке орудий лова.
Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать установленные Правила рыболовства и с уважением относиться к природным ресурсам. Если Вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.
Справочная информация:
Напоминаем, с целью сохранения и охраны популяции раков на водных объектах Сумской области действует летне-осенний запрет на вылов речных обитателей в период их второй линьки с 1 августа по 30 сентября 2020 года.
После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.
Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства прописано минимальный размер рака, который разрешен к ловле рыбакам - 10 см.
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