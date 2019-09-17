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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51221

На Косовщинском водохранилище нарушители добыли почти 100 раков

Сумской рыбоохранный патруль сообщает, что 25 августа государственными инспекторами разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства на Косовщинском водохранилище.

Около 19.00 обнаружены два нарушителя, которые добывали раков в запретный период двумя рамками. Таким образом им удалось выловить 97 раков, общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 2 473,50 грн.

На нарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъяты на склад Сумского рыбоохранного патруля, согласно описи-оценке орудий лова.

Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать установленные Правила рыболовства и с уважением относиться к природным ресурсам. Если Вы заметили нарушение - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.

Справочная информация:

Напоминаем, с целью сохранения и охраны популяции раков на водных объектах Сумской области действует летне-осенний запрет на вылов речных обитателей в период их второй линьки с 1 августа по 30 сентября 2020 года.

После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Также в Правилах любительского и спортивного рыболовства прописано минимальный размер рака, который разрешен к ловле рыбакам - 10 см.

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